Після нічних атак у кількох областях є відключення світла

Житловий район Києва під час відключення електроенергії, 01 червня 2024 р

Станом на ранок 1 грудня після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині.

Як розповіли у Міненерго, також через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками, без світла залишаються абоненти на Одещині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу, і про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго регіонів.

У міністерстві закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 5 населених пунктах на Полтавщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.