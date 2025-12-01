Спрощені дозволи і дешевший газ: уряд запускає нові стимули для розвитку децентралізованої генерації

Уряд ухвалив комплекс рішень, що мають зміцнити енергетичну стійкість громад під час війни.

Уряд ухвалив низку рішень для активного розвитку децентралізованої генерації, зокрема когенераційних установок, здатних одночасно виробляти і тепло, і електроенергію, щоб підвищити енергетичну стійкість громад.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Спецціна на газ для прифронтових регіонів

Для теплових електростанцій, ТЕЦ, газотурбінних та газопоршневих установок у прифронтових областях знижено ціну на природний газ до 19 000 грн за 1000 м³. Ця ціна діятиме протягом року.

"Чому це важливо? Багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансування енергосистеми під час пікових навантажень. Стабільна та передбачувана ціна на газ дозволяє їм планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично", — зазначає очільниця уряду.

Відновлення конкурсу на будівництво нових генеруючих потужностей

Уряд вніс зміни, які дозволять закінчити конкурс на будівництво нових обʼєктів генеруючої потужності і поновити проведення нових конкурсів.

Спрощені дозволи на буріння свердловин

Уряд поширив експериментальний проект щодо водозабезпечення у Донецькій та Дніпропетровській областях на всю територію України.

Тепер уряд дозволив усім обласним військовим адміністраціям на час воєнного стану будувати свердловини за спрощеною дозвільною процедурою — без відведення земельної ділянки, спеціальної документації та інших обмежень.

Ця зміна потрібна для забезпечення людей, суб’єктів господарювання, промислових підприємств та об’єктів теплогенерації стабільним водопостачанням.

Спрощення процедури встановлення об’єктів розподіленої генерації

"Спрощуємо правила для встановлення газопоршневих, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень будь-якої потужності. Раніше обмеження за потужністю (від 1 мВт) створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств. Ця норма поширюється на всі типи установок: газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії", — додає глава уряду.

Міненерго, Держенергонагляд, Мінрозвитку та обласні військові адміністрації отримали доручення зробити процес підключення когенераційних установок безперешкодним.

Запрацюють додаткові гарячі лінії для оперативного реагування на порушення — за потреби із залученням правоохоронців.

Також уряд звернувся до НКРЕКП із пропозицією розробити власний пакет рішень для сприятливих умов розвитку розподіленої генерації. Комісія має відзвітувати протягом тижня.