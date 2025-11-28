Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Уряд дозволив тимчасово користуватися старими матеріалами лісовпорядкування

Це дасть ринку можливість уникнути необґрунтованих цінових стрибків.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Фото: Телеграм прем'єр-міністра України

Кабмін дозволив продовжити дію матеріалів лісовпорядкування, необхідних для планування заготівлі деревини. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, таке рішення ухвалили для стабільної роботи галузі в умовах війни.

Свириденко пояснила, що через окупацію та знищення архівів під час бойових дій, зокрема на півночі Київщини, багато лісгоспів не змогли вчасно оновити документи, без яких неможливо планувати заготівлю. Це створювало ризики дефіциту деревини та подальшого зростання цін.

Рішення уряду передбачає, що матеріали лісовпорядкування, строк чинності яких уже сплив, залишаються чинними:

у регіонах бойових дій та тимчасової окупації — протягом усього воєнного стану та ще два роки після його завершення;у регіонах без бойових дій — до 1 січня 2028 року.

За словами Свириденко, це забезпечить безперервну роботу лісгоспів і дасть ринку можливість уникнути необґрунтованих цінових стрибків.
