Латвія виділяє 125 000 євро на відновлення енергооб’єктів та стабілізацію енергосистеми України

Україна і Латвія обговорюють також розширення співпраці між Україною та Латвією у сфері спільного виробництва й обміну технологіями.

Латвія виділяє 125 000 євро на відновлення енергооб'єктів та стабілізацію енергосистеми України
Глави МЗС України та Латвії Андрій Сибіга і Байба Браже
Фото: МЗС України

У четвер, 27 листопада, глава МЗС України Андрій Сибіга провів у Києві двосторонні переговори з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, яка здійснила свій четвертий візит до нашої держави від часу вступу на посаду. 

Як йдеться на сайті МЗС України, очільники дипломатичних відомств зосередилися на підтримці енергетичної системи України напередодні зими. 

"Українська сторона вдячна за додатковий внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро, який сприятиме відновленню об'єктів енергетики, безперебійному електропостачанню та стабілізації енергосистеми", – розповіли у дипвідомстві. 

Андрій Сибіга поінформував латвійську колегу про американські пропозиції щодо досягнення миру, які Україна отримала минулого тижня, а також про поточну роботу української та американської переговорних команд. 

"Ми скоординували подальші кроки, і я вдячний Байбі за її поради та принципову позицію", – заявив глава МЗС.

Також політики обговорили посилення тиску на Москву з метою примусу держави-агресора до миру. Міністр наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення сильного 20-го пакета санкцій ЄС та рішень щодо репараційного кредиту задля повного використання знерухомлених російських активів.

За підсумками переговорів сторони домовилися разом з іншими країнами Балтії просувати на рівні ЄС додаткові дієві заходи для подальшої протидії танкерному флоту Росії. 

Міністри також обговорили оборонні пріоритети на наступний рік, зокрема розширення співпраці між Україною та Латвією у сфері спільного виробництва й обміну технологіями.

"Цінуємо допомогу Латвії у підготовці українських військових та її турботу про поранених захисників. Дякуємо за лідерство у “Коаліції дронів”, у межах якої Латвія передала цьогоріч 12 тисяч дронів. Обговорили збільшення темпів виробництва та постачань на 2026 рік", – заявив Андрій Сибіга.

Загалом обсяг допомоги Латвії уже перевищив 1,6% латвійського ВВП.

Міністр особливо подякував Латвії за відбудову критичної та цивільної інфраструктури Чернігівщини, відпочинок у Латвії для дітей з українського регіону. Співрозмовники обговорили втілення цьогорічних проєктів у Чернігівській області, загальна сума яких складає 5,7 млн євро, а також перспективи і пріоритети на наступний рік.
﻿
