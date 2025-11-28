Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд виставив на публічні торги активи IDS Ukraine, виробника "Моршинської" та "Миргородської"

Збір тендерних пропозицій триватиме до 12 грудня 2025 року. 

Уряд виставив на публічні торги активи IDS Ukraine, виробника "Моршинської" та "Миргородської"
Виставили на публічні торги активи IDS Ukraine
Фото: Пресслужба АРМА

Уряд виставляє на публічні торги активи IDS Ukraine, виробника брендів мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська".

Про це у розповіли прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та пресслужба АРМА.  "Сьогодні Агентство з розшуку та менеджменту активів запустило збір тендерних пропозицій. Він триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року. Сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року", – йдеться у повідомленні глави уряду. 

В управління передаються корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції на українському та міжнародних ринках. Активи мають налагоджені виробничі процеси, впізнаваність і стабільний попит, що робить їх одними з найбільш перспективних у портфелі агентства.

За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до державного бюджету України, за винятком винагороди управителя. За відкритими даними компанії, нерозподілений прибуток групи становить понад 1 млрд грн.

Очікувані надходження до бюджету – щонайменше 24 млн грн на місяць.

У АРМА кажуть, що учасники конкурсу повинні підтвердити досвід роботи у виробництві напоїв та харчових продуктів, оптовій торгівлі водою й управлінні активами. Окрім цього, кандидати мають продемонструвати фінансову спроможність, прозору структуру власності та бездоганну ділову репутацію. 

Активи групи належать російському олігарху Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Швейцарії, Норвегії та України. У 2022 році вони були арештовані за ініціативи Бюро економічної безпеки та передані в управління АРМА за рішенням суду.

Подати тендерні пропозиції можна на Prozorro.
﻿
