Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем'єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Готовність електромереж до зими: виконані 82% запланованих робіт

Зафіксовано майже 3,5 тисячі зауважень до технічного стану обладнання електромереж та організації його експлуатації. 

Готовність електромереж до зими: виконані 82% запланованих робіт
Фото: ДТЕК

Держенергонагляд оцінив готовність операторів систем розподілу (ОСР) до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026.

Як зазначили у Державній інспекції енергетичного нагляду, згідно з планами-графіками підготовки ОСР мали реалізувати 4 858 заходів, з яких 4 288 – основні та 570 – додаткові. Наразі виконали близько 82 % робіт, необхідних для забезпечення надійної роботи об’єктів електроенергетики у зимовий період.

Держенергонагляд перевірив стан готовності 27 ОСР і зафіксував майже 3,5 тисячі зауважень до технічного стану обладнання електромереж та організації його експлуатації. Керівництву ОСР дали рекомендації щодо їх усунення.Оператори вже усунули 64 % виявлених недоліків. 

"Держенергонагляд відстежує динаміку виконання рекомендацій та планових заходів, щоб забезпечити своєчасну підготовку та стабільне проходження енергетичною інфраструктурою осінньо-зимового періоду", – зазначили у відомстві. 

Під час аналізу враховували стан виконання рекомендацій, наданих за підсумками цьогорічних моніторингів безпеки постачання електричної енергії, зокрема щодо проведення планових ремонтів обладнання електричних мереж.
