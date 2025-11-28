Готовність електромереж до зими: виконані 82% запланованих робіт

Зафіксовано майже 3,5 тисячі зауважень до технічного стану обладнання електромереж та організації його експлуатації.

Держенергонагляд оцінив готовність операторів систем розподілу (ОСР) до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026.

Як зазначили у Державній інспекції енергетичного нагляду, згідно з планами-графіками підготовки ОСР мали реалізувати 4 858 заходів, з яких 4 288 – основні та 570 – додаткові. Наразі виконали близько 82 % робіт, необхідних для забезпечення надійної роботи об’єктів електроенергетики у зимовий період.

Держенергонагляд перевірив стан готовності 27 ОСР і зафіксував майже 3,5 тисячі зауважень до технічного стану обладнання електромереж та організації його експлуатації. Керівництву ОСР дали рекомендації щодо їх усунення.Оператори вже усунули 64 % виявлених недоліків.

"Держенергонагляд відстежує динаміку виконання рекомендацій та планових заходів, щоб забезпечити своєчасну підготовку та стабільне проходження енергетичною інфраструктурою осінньо-зимового періоду", – зазначили у відомстві.

Під час аналізу враховували стан виконання рекомендацій, наданих за підсумками цьогорічних моніторингів безпеки постачання електричної енергії, зокрема щодо проведення планових ремонтів обладнання електричних мереж.