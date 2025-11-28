Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
"Всі власники компанії — громадяни України", — вітчизняний виробник чаю "Трипільське Сонце" спростував наклепницьку інформацію

У компанії наголосили, що мають чітке розуміння того, хто стоїть за атакою на бренд

"Всі власники компанії — громадяни України", — вітчизняний виробник чаю "Трипільське Сонце" спростував наклепницьку інформацію

Компанія "Трипільське Сонце" (виробник таких брендів чаю, як Трипільське Сонце, Sherlock Secrets, Tea Moments, Чайна Родина) спростувала недостовірні звинувачення, які останнім часом з'являються у ЗМІ, наголосивши на прозорості структури власності, відсутності зв'язків з країною-агресором та готовності захищати свою ділову репутацію в правовому полі.

Про це компанія повідомляє в офіційному листі.

У листі ТОВ "Трипільське Сонце", зокрема, наголошується, що всі власники компанії — громадяни України. У реєстрах відображені адреси їхнього проживання, деякі з них також є офіційно зареєстрованими фізичними особами-підприємцями та мають у власності частки інших українських компаній.

Зазначається, що ТОВ "Трипільське Сонце", попри безпідставні звинувачення, є українським виробником чаю, який добросовісно сплачує податки. Крім того, щодо компанії відсутні будь-які судові спори, у тому числі щодо фіктивності чи можливих зв'язків із державою-агресором. Також у листі вказано, що багато працівників компанії зараз боронять Україну, а сама компанія "Трипільське Сонце" постійно надає допомогу ЗСУ та вимушеним переселенцям.

"Просимо не реагувати на безпідставні звинувачення і керуватися лише фактами. "Трипільське Сонце" захищало і захищатиме свою ділову репутацію. Усі наклепницькі дописи в інтернеті не відповідають дійсності, і у разі продовження цієї інформаційної кампанії ми маємо намір звернутися до суду", — зазначила у листі генеральна директорка ТОВ "Трипільське Сонце" Юлія Романцова.

Також у компанії наголосили, що мають чітке розуміння того, хто стоїть за атакою на бренд, і будуть належним чином реагувати на дії наклепників.
