Уряд розширив житлову підтримку внутрішньо переміщених осіб з ТОТ

Можна буде подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через Дію.

Фото: Pixabay

Із 1 грудня внутрішньо переміщені особи із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через Дію.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

Ваучер дозволяє придбати житло або інвестувати у будівництво, також його можна використати як перший внесок чи погасити іпотеку.

"Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території", – зазначила глава уряду.  

Хто може подати заяву? 

Внутрішньо переміщена особа, яка: 

  • має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
  • має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;
  • має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
  • не володіє сама та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);
  • не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у єВідновленні.

Подання заяви потребує кількох кроків у "Дії":

  • оновлення застосунку, підтвердження складу сім’ї та підписання заяви. Після цього заявка проходить перевірку Мінфіну та комісії за місцем фактичного проживання.
  • Поступово подання стане доступним також у ЦНАПах і в нотаріусів.

Ваучер можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

"Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета — щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну", – додала Свириденко.

Кулеба зазначив, що команда Мінрозвитку працює над залученням фінансового ресурсу для подальшого розширення програми. І перший транш розміром 120 млн євро від Банку розвитку Ради Європи дасть змогу забезпечити житлом перші три тисячі родин.
