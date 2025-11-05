Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Україна і Латвія підписали Меморандум щодо оборонно-промислового співробітництва

Також глави Міноборони обговорили посилення далекобійності України.

Україна і Латвія підписали Меморандум щодо оборонно-промислового співробітництва
Денис Шмигаль та Андріс Спрудс
Фото: Денис Шмигаль

Очільник Міноборони України Денис Шмигаль у Ризі зустрівся із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом. Глави оборонних відомств підписали Меморандум щодо оборонно-промислового співробітництва.

Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Підписали Меморандум щодо оборонно-промислового співробітництва наших країн. Плануємо спільну роботу в розрізі інновацій, спільні дослідження та обмін досвідом і найкращими практиками застосування озброєння. Україна відкрита у захисті своїх друзів та партнерів", — ідеться у повідомленні.

Шмигаль висловив вдячність латвійському колезі за спільну роботу в межах засідання JEF. "Латвія послідовна у своїй підтримці України – активно підтримує ініціативу PURL, працює над долучення України до проєктів у межах фінансування SAFE та стійко головує в Коаліції дронів". 

Країни працюють над розвитком індустріальної співпраці, важливим акцентом є спільне виробництво дронів. "Готові ділитися досвідом у їх застосуванні".

Сторони обговорили посилення далекобійних спроможностей та обмін досвідом у сфері кібербезпеки.

"Вдячний латвійському уряду та народу за дружню підтримку України", — додав Шмигаль.
﻿
