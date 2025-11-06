Рютте: НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу вперше за багато років випередили Росію в темпах виробництва боєприпасів.
Про це він розповів на форумі в Бухаресті, передає пресслужба Альянсу.
"Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники по НАТО разом узяті. Але це вже не так. По всьому Альянсу ми зараз відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо наявні. Ми виробляємо більше, ніж робили за десятиліття. Нам потрібно розвивати цей прогрес в інших сферах, від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників-перехоплювачів", – сказав Рютте.
Він наголосив, що небезпека, яку становить Росія, не закінчиться навіть тоді, коли закінчиться її війна проти України.
"У найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі й світі. І Росія не самотня у своїх зусиллях підірвати глобальні правила. Як ви знаєте, вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном й іншими. Вони збільшують свою співпрацю в оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до довгострокової конфронтації", – сказав Рютте.
Він додав, що країни НАТО "не можуть бути наївними, а мають бути готовими".
- Нагадаємо, що в кінці серпня Рютте повідомляв, що європейським країнам за два роки вдалося збільшити щорічне виробництво боєприпасів у шість разів.
- Ще в червні цього року генсек НАТО говорив, що РФ виробляє зброю вчетверо швидше, ніж НАТО, бо їй допомагають Іран, Китай та КНДР.
- Крім того, в 2025 році всі країни-члени НАТО досягли або перевищили цільовий показник витрат на оборону - 2% ВВП, що є ключовим зобов’язанням Альянсу. Зокрема, США стабільно витрачають понад 3% ВВП на оборону. А от Польща ухвалила рекордні за усю історію країни видатки на сферу оборони: 4,7% ВВП.