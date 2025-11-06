Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСвіт

Рютте: НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів

"Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники по НАТО разом узяті. Але це вже не так".

Рютте: НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу вперше за багато років випередили Росію в темпах виробництва боєприпасів. 

Про це він розповів на форумі в Бухаресті, передає пресслужба Альянсу.

"Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники по НАТО разом узяті. Але це вже не так. По всьому Альянсу ми зараз відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо наявні. Ми виробляємо більше, ніж робили за десятиліття. Нам потрібно розвивати цей прогрес в інших сферах, від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників-перехоплювачів", – сказав Рютте.

Він наголосив, що небезпека, яку становить Росія, не закінчиться навіть тоді, коли закінчиться її війна проти України.

"У найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі й світі. І Росія не самотня у своїх зусиллях підірвати глобальні правила. Як ви знаєте, вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном й іншими. Вони збільшують свою співпрацю в оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до довгострокової конфронтації", – сказав Рютте.

Він додав, що країни НАТО "не можуть бути наївними, а мають бути готовими". 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies