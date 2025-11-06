Рютте: НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів

"Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники по НАТО разом узяті. Але це вже не так".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу вперше за багато років випередили Росію в темпах виробництва боєприпасів.

Про це він розповів на форумі в Бухаресті, передає пресслужба Альянсу.

"Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники по НАТО разом узяті. Але це вже не так. По всьому Альянсу ми зараз відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо наявні. Ми виробляємо більше, ніж робили за десятиліття. Нам потрібно розвивати цей прогрес в інших сферах, від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників-перехоплювачів", – сказав Рютте.

Він наголосив, що небезпека, яку становить Росія, не закінчиться навіть тоді, коли закінчиться її війна проти України.

"У найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі й світі. І Росія не самотня у своїх зусиллях підірвати глобальні правила. Як ви знаєте, вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном й іншими. Вони збільшують свою співпрацю в оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до довгострокової конфронтації", – сказав Рютте.

Він додав, що країни НАТО "не можуть бути наївними, а мають бути готовими".