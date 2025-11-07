Експорт Китаю впав уперше з моменту запровадження торговельних мит "дня визволення"

Експорт знизився на 1,1% у доларовому еквіваленті у жовтні порівняно з минулим роком.

Експорт Китаю вперше скоротився з того часу, як США запровадили тарифи "дня визволення" у квітні. Зазначається, що експорт знизився на 1,1% у доларовому еквіваленті у жовтні порівняно з минулим роком.

Як пише Financial Times, про це повідомили в п’ятницю китайські митні служби. Востаннє подібне падіння фіксували у лютому.

Це стало несподіванкою після кількох місяців упевненого зростання: у вересні експорт зріс на 8,3%. Аналітики раніше прогнозували у жовтні приріст на 3%, тож дані виявилися значно гіршими за очікування.

Китайська економіка останнім часом значною мірою спиралася на зовнішню торгівлю, щоб компенсувати наслідки чотирирічного спаду на ринку нерухомості та слабкої споживчої впевненості, попри загострення торговельного конфлікту зі США.

Минулого тижня президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпін досягли угоди, хоча перед тим напруження між країнами посилювалося через обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів.

Після того як у квітні США і Китай запровадили жорсткі взаємні тарифи, подальші торговельні перемир’я спонукали китайських експортерів прискорити відвантаження, щоб випередити можливе нове загострення.

Хоча експорт Китаю до США скоротився за останні місяці, це частково компенсувалося зростанням поставок до Південно-Східної Азії та Європи.

У жовтні експорт до ЄС зріс лише на 0,9%, а до країн Південно-Східної Азії – на 11%, що стало найменшим показником із лютого. Натомість експорт до США впав на 25%.

Імпорт Китаю у жовтні зріс лише на 1%, що значно нижче за вересневі 7,4% і прогнозовані аналітиками 3,2%.