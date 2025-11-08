Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСвіт

У Танзанії після протестів щонайменше 240 людей звинуватили у державній зраді

Підсудних звинувачують у підбурюванні до демонстрацій із метою перешкодити проведенню виборів.

У Танзанії після протестів щонайменше 240 людей звинуватили у державній зраді
Танзанійська поліція, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Танзанійський суд висунув звинувачення щонайменше 240 людям у державній зраді після протестів, що спалахнули минулого тижня після виборів.

Про це пише ВВС.

Президентка Самія Сулуху Хассан була оголошена переможницею виборів із результатом 98% голосів. Опозицію, яку не допустили до участі у виборах, це рішення обурило, і вони назвали вибори фікцією.

Після оголошення результатів силовики зіткнулися з протестувальниками, і, за даними різних джерел, загинули сотні людей. Влада зменшує масштаби насильства, наполягаючи, що вибори були вільними та чесними.

Багатьох протестувальників заарештували, і тепер їм пред’явлено звинувачення у державній зраді. Під час засідання вони не мали можливості висловити свою позицію щодо звинувачень.

Згідно з обвинувальним актом, який отримало BBC, підсудних звинувачують у підбурюванні до демонстрацій із метою перешкодити проведенню виборів. Якщо їх визнають винними, їм загрожує смертна кара. Однак у Танзанії більшість таких вироків зазвичай замінюють на довічне ув’язнення. Остання страта в країні відбулася ще у 1990-х роках.

Серед звинувачених – відома бізнесвумен Дженніфер Джовін, яку підозрюють у закликах до протестувальників купувати протигази, щоб захиститися від сльозогінного газу, який використовує поліція. Серед обвинувачених є й блогери та інфлюенсери. Суд відклав слухання до 19 листопада.

  • Самія Сулуху Хассан стала першою жінкою-президенткою Танзанії у 2021 році після смерті Джона Магуфулі. Спершу її хвалили за пом’якшення політичних репресій, але згодом простір для опозиції знову різко звузився.
  • У серпні поліція Танзанії заарештувала лідерів головної опозиційної партії країни та сотні її прихильників під час розгону заходу. Затримання відбулися в неділю в місті Мбея, де партія мала провести конференцію з нагоди Міжнародного дня молоді, у якій планувалася участь близько 10 000 молодих людей. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies