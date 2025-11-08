У Танзанії після протестів щонайменше 240 людей звинуватили у державній зраді

Танзанійський суд висунув звинувачення щонайменше 240 людям у державній зраді після протестів, що спалахнули минулого тижня після виборів.

Про це пише ВВС.

Президентка Самія Сулуху Хассан була оголошена переможницею виборів із результатом 98% голосів. Опозицію, яку не допустили до участі у виборах, це рішення обурило, і вони назвали вибори фікцією.

Після оголошення результатів силовики зіткнулися з протестувальниками, і, за даними різних джерел, загинули сотні людей. Влада зменшує масштаби насильства, наполягаючи, що вибори були вільними та чесними.

Багатьох протестувальників заарештували, і тепер їм пред’явлено звинувачення у державній зраді. Під час засідання вони не мали можливості висловити свою позицію щодо звинувачень.

Згідно з обвинувальним актом, який отримало BBC, підсудних звинувачують у підбурюванні до демонстрацій із метою перешкодити проведенню виборів. Якщо їх визнають винними, їм загрожує смертна кара. Однак у Танзанії більшість таких вироків зазвичай замінюють на довічне ув’язнення. Остання страта в країні відбулася ще у 1990-х роках.

Серед звинувачених – відома бізнесвумен Дженніфер Джовін, яку підозрюють у закликах до протестувальників купувати протигази, щоб захиститися від сльозогінного газу, який використовує поліція. Серед обвинувачених є й блогери та інфлюенсери. Суд відклав слухання до 19 листопада.