У Парижі заарештували трьох жінок за підозрою у підготовці теракту, передає DW.

Їм висунуто звинувачення у змові з метою "підготовки злочинів проти людей". Вони поміщені до слідчого ізолятора. Про які саме злочинні плани йдеться, Національна антитерористична прокуратура (PNAT) не уточнила.

Газета Le Parisien пише, що молоді жінки обговорювали в інтернеті плани нападів, згадуючи при цьому вогнепальну зброю та пояс смертника. Як потенційні цілі вони називали концертний зал і бар у Парижі.

За інформацією AFP, розслідування передбачуваної терористичної загрози пов'язане з Салахом Абдесламом – це єдиний терорист, який вижив під час серії терактів у Парижі 13 листопада 2015 року. Тоді загинуло 130 людей і 350 осіб отримали поранення.

Одна із затриманих – дружина Абдеслама.