Китай призупинив заборону на експорт рідкісноземельних металів до США

Китай призупинив заборону на схвалення експорту "матеріалів подвійного призначення" до США до 27 липня 2026 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство торгівлі країни.

Це рішення стосується експорту галію, германію та стибію. Пекін оголосив про заборону експорту цих елементів в грудні 2024 року.

Також китайське відомство призупинило більш суворі перевірки для кінцевих споживачів та використання для експорту графіту подвійного призначення до США, які діяли з того ж часу.