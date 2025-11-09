Китай призупинив заборону на експорт рідкісноземельних металів до США

Китай призупинив заборону на схвалення експорту "матеріалів подвійного призначення" до США до 27 липня 2026 року.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство торгівлі країни.
Це рішення стосується експорту галію, германію та стибію. Пекін оголосив про заборону експорту цих елементів в грудні 2024 року.
Також китайське відомство призупинило більш суворі перевірки для кінцевих споживачів та використання для експорту графіту подвійного призначення до США, які діяли з того ж часу.
- У листопаді Bloomberg повідомило, що Китай призупинить впровадження додаткових експортних обмежень на рідкісноземельні метали та припинить розслідування, спрямовані проти американських компаній у ланцюжку поставок напівпровідників.
-
Пекін контролює понад дві третини світового видобутку рідкісноземельних елементів і понад 90% переробних потужностей. Китай також фактично утримує монополію на світову переробку важких рідкісноземельних елементів, які використовуються в оборонному секторі США для виготовлення потужних магнітів, необхідних для виробництва винищувачів, військових кораблів, ракет, танків та лазерів.