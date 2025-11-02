Китай зупиняє експортні обмеження на рідкісноземельні метали і розслідування щодо американських чип-компаній

Пекін видаватиме генеральні ліцензії, дійсні на експорт рідкоземельних металів, а також галію, германію, сурми та графіту.

Китай фактично призупинить впровадження додаткових експортних обмежень на рідкісноземельні метали та припинить розслідування, спрямовані проти американських компаній у ланцюжку поставок напівпровідників.

Про це повідомляє Bloomberg.

У суботу Білий дім опублікував інформаційний бюлетень, у якому викладено деякі деталі торговельної угоди, домовленість про яку уклали раніше цього тижня президент Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін. Метою угоди було послаблення напруженості між найбільшими економіками світу.

Згідно з угодою, Китай видаватиме генеральні ліцензії, дійсні на експорт рідкоземельних металів, а також галію, германію, сурми та графіту. Ліцензії будуть дійсними для американських виробників та їхніх постачальників у всьому світі. Видання зазначає, що Вашингтон має на увазі фактичне скасування контролю, запровадженого Китаєм у квітні 2025 року та жовтні 2022 року.

Крім того, США і Китай вже домовилися, що Пекін призупинить на один рік ще жорсткіші обмеження, оголошені у жовтні 2025 року.

Вашингтон також призупинить деякі “дзеркальні” тарифи Трампа для Китаю ще на рік і зупиняє плани щодо запровадження 100% тарифу на китайський експорт до США, який мав почати діяти у листопаді.