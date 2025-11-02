Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Китай зупиняє експортні обмеження на рідкісноземельні метали і розслідування щодо американських чип-компаній

Пекін видаватиме генеральні ліцензії, дійсні на експорт рідкоземельних металів, а також галію, германію, сурми та графіту. 

Китай зупиняє експортні обмеження на рідкісноземельні метали і розслідування щодо американських чип-компаній
Фото: EPA/UPG

Китай фактично призупинить впровадження додаткових експортних обмежень на рідкісноземельні метали та припинить розслідування, спрямовані проти американських компаній у ланцюжку поставок напівпровідників.

Про це повідомляє Bloomberg.

У суботу Білий дім опублікував інформаційний бюлетень, у якому викладено деякі деталі торговельної угоди, домовленість про яку уклали раніше цього тижня президент Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін. Метою угоди було послаблення напруженості між найбільшими економіками світу.

Згідно з угодою, Китай видаватиме генеральні ліцензії, дійсні на експорт рідкоземельних металів, а також галію, германію, сурми та графіту. Ліцензії будуть дійсними для американських виробників та їхніх постачальників у всьому світі. Видання зазначає, що Вашингтон має на увазі фактичне скасування контролю, запровадженого Китаєм у квітні 2025 року та жовтні 2022 року. 

Крім того, США і Китай вже домовилися, що Пекін призупинить на один рік ще жорсткіші обмеження, оголошені у жовтні 2025 року.

Вашингтон також призупинить деякі “дзеркальні” тарифи Трампа для Китаю ще на рік і зупиняє плани щодо запровадження 100% тарифу на китайський експорт до США, який мав почати діяти у листопаді. 
