Слідство: Лувр пограбували "дрібні злочинці", а не професіонали. Двоє підозрюваних є парою

Поки що в справі фігурують четверо підозрюваних: троє чоловіків і жінка, якій слідство відводить роль партнерки і спільниці одного зі злочинців.

За пограбуванням Лувру стоять "дрібні злочинці", а не професіонали організованої злочинності, заявила прокурорка Парижа. Зокрема, в злочині підозрюють пару, яка має спільних дітей, передає The Guardian. Міністр внутрішніх справ Лорен Нуньєс у коментарі La Parisien повідомив, що, за даними слідства, є принаймні ще один фігурант – організатор злочину, але затримати його не вдалося, пише Deutsche Welle.

Гучне пограбування одного з найвідоміших музеїв відбулося два тижні тому. Злочинці скористалися меблевим підйомником: підігнали його до будівлі і проникнули в середину, а після цього втекли на скутері з коштовностями орієнтовною вартістю в 88 млн євро.

Здогадка про те, що злочинці були аматорами, лунала ще раніше у медіа. Журналісти вважали дивним, що грабіжники втратили найціннішу з вкрадених коштовностей – корону імператриці Євгенії, а також те, що вони залишили на місці злочину інструменти, які могли містити їхню ДНК.

"Це не зовсім повсякденна злочинність… але це тип злочинності, який ми зазвичай не асоціюємо з вищими ешелонами організованої злочинності", – прокоментувала прокурорка Парижа Лаура Беккуо.

Останніми затриманими є чоловік і жінка 37 і 38 років, чию ДНК виявили в ліфті, який використовували при пограбуванні. Чоловіка звинуватили в організованій крадіжці та злочинній змові, а його партнерку – у співучасті в організованій крадіжці та злочинній змові. Беккуо описала їх як пару, яка має спільних дітей. Вони "заперечують будь-яку причетність", додала вона. Жінка плакала, коли в суботу з'явилася в паризькому суді, сказавши, що боїться за своїх дітей і за себе.

Днем раніше до їх затримання поліція арештувала двох інших людей: 34-річного алжирця, який мешкав у Франції з 2010 року, та 39-річного чоловіка, проти якої вже вели інше слідство. Таким чином зараз під вартою за підозрою в пограбуванні перебувають четверо.

