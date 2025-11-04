ЗМІ: Президент Сербії пропонує призначити в країні дострокові вибори

За інформацією видання Financial Times, президент Сербії Александр Вучич готується провести консультації з парламентом та виборчою комісією щодо призначення дострокового волевиявлення.

Таким чином глава держави прагне подолати кризу, на тлі якої у Белграді та низці інших міст регулярно відбуваються протести з вимогами проведення чесних виборів, реформування країни та зміни складу уряду.

Вучич вважає, що перенесення голосування за новий склад парламенту з 2027 року на більш ранній термін зможе знизити суспільну напругу та, можливо, посилити позиції керівної партії. На думку експертів, президент також хоче нівелювати ризик ескалації протестних настроїв.

Рішення про дострокові вибори може бути офіційно оголошене вже найближчими тижнями, після того, як Вучич обговорить цей крок з лідерами парламентських фракцій.