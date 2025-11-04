Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Президент Сербії пропонує призначити в країні дострокові вибори

Потрібен засіб зняття політичної напруги.

ЗМІ: Президент Сербії пропонує призначити в країні дострокові вибори
Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

За інформацією видання Financial Times, президент Сербії Александр Вучич готується провести консультації з парламентом та виборчою комісією щодо призначення дострокового волевиявлення.

Таким чином глава держави прагне подолати кризу, на тлі якої у Белграді та низці інших міст регулярно відбуваються протести з вимогами проведення чесних виборів, реформування країни та зміни складу уряду.

Вучич вважає, що перенесення голосування за новий склад парламенту з 2027 року на більш ранній термін зможе знизити суспільну напругу та, можливо, посилити позиції керівної партії. На думку експертів, президент також хоче нівелювати ризик ескалації протестних настроїв. 

Рішення про дострокові вибори може бути офіційно оголошене вже найближчими тижнями, після того, як Вучич обговорить цей крок з лідерами парламентських фракцій. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies