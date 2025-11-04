Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
КНДР направила до Росії близько 5 тисяч військовослужбовців - "будівельників", - розвідка Південної Кореї

Також майже 10 000 північнокорейських солдатів розміщені поблизу російсько-українського кордону. 

КНДР направила до Росії близько 5 тисяч військовослужбовців - "будівельників", - розвідка Південної Кореї
Кім Чен Ин та війська КНДР (ілюстративне фото)
Фото: Defense Express

Північна Корея з вересня направила до Росії близько 5 тисяч "військовослужбовців-будівельників" нібито "для відновлення інфраструктури".

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на розвідувальну службу Південної Кореї (NIS).

Зазначається, що такі дані після брифінгу NIS оприлюднив південнокорейський законодавець Лі Сон Квен. За його словами, також майже 10 000 північнокорейських солдатів розміщені поблизу російсько-українського кордону, де вони "виконують обов’язки з безпеки", а також "додатково 1000 інженерів були спрямовані на знешкодження наземних мін".

У вересні розвідка повідомила, що Північна Корея втратила вбитими приблизно дві тисячі військовослужбовців, яких відправила до Росії для участі у війні проти України.

Від жовтня минулого року Північна Корея направила до Росії приблизно 13 тисяч своїх військовослужбовців. Вони брали участь у боях здебільшого на території Курської області РФ, куди у серпні 2024 року увійшли українські війська. Декілька північнокорейців потрапили в полон до ЗСУ.

Розвідка Великобританії в червні повідомляла, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч загальних втрат особового складу в Курській області Росії, що становило понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні зазначав, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема - через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії. 

  • За даними Генштаба ЗСУ, командування російської армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області. Так, у жовтні розвідка повідомляла, що удари російських безпілотників по Сумщині корегують північнокорейські оператори з Курської області. 
  • Також, за даними української розвідки, Північна Корея постачає Росії від 35 до 50% необхідних боєприпасів, щомісяця відправляючи близько 200–260 тисяч артилерійських снарядів калібру 152 мм і 122 мм. 
  • Крім того, Кремль активно залучає північнокорейських трудових мігрантів для заміщення дефіциту робочої сили. Нині на території Росії працюють понад 17,8 тисячі громадян КНДР, а найближчим часом планується залучення ще 26 тисяч, частину з яких відправлять на будівництво об’єктів у тимчасово окупованих районах України.
