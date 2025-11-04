КНДР направила до Росії близько 5 тисяч військовослужбовців - "будівельників", - розвідка Південної Кореї

Північна Корея з вересня направила до Росії близько 5 тисяч "військовослужбовців-будівельників" нібито "для відновлення інфраструктури".

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на розвідувальну службу Південної Кореї (NIS).

Зазначається, що такі дані після брифінгу NIS оприлюднив південнокорейський законодавець Лі Сон Квен. За його словами, також майже 10 000 північнокорейських солдатів розміщені поблизу російсько-українського кордону, де вони "виконують обов’язки з безпеки", а також "додатково 1000 інженерів були спрямовані на знешкодження наземних мін".

У вересні розвідка повідомила, що Північна Корея втратила вбитими приблизно дві тисячі військовослужбовців, яких відправила до Росії для участі у війні проти України.

Від жовтня минулого року Північна Корея направила до Росії приблизно 13 тисяч своїх військовослужбовців. Вони брали участь у боях здебільшого на території Курської області РФ, куди у серпні 2024 року увійшли українські війська. Декілька північнокорейців потрапили в полон до ЗСУ.

Розвідка Великобританії в червні повідомляла, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч загальних втрат особового складу в Курській області Росії, що становило понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні зазначав, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема - через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.