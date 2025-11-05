ГоловнаСвіт

ХАМАС заявив, що готовий обговорити часткове роззброєння в межах перемир’я з Ізраїлем

Ідеться про ракети і далекобійні снаряди.

ХАМАС заявив, що готовий обговорити часткове роззброєння в межах перемир’я з Ізраїлем
ХАМАС
Фото: EPA/UPG

Угруповання ХАМАС вперше дало сигнал, що може відмовитися від частини свого озброєння в межах мирної угоди з Ізраїлем, яку посередництвом США просуває адміністрація Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Представник політичного крила угруповання заявив, що ХАМАС готовий розглянути питання здачі ракет і снарядів великої дальності.

Натомість бойовики готують альтернативну пропозицію до плану стабілізації Гази, який минулого місяця презентував Дональд Трамп. План передбачає створення міжнародної стабілізаційної місії та поступове відведення ізраїльських сил.

У ХАМАСі вважають, що безпеку в Газі можуть забезпечувати їхні підрозділи поліції та сил безпеки, які залишать при собі лише стрілецьку зброю. 

  • Минулого місяця віцепрезидент США Джей Ді Венс разом із дружиною Ушею Венс вирушив до Ізраїлю на тлі взаємних звинувачень з боку Ізраїлю та ХАМАСу щодо порушення мирної угоди, досягнутої з ініціативи Білого дому.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies