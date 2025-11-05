ХАМАС заявив, що готовий обговорити часткове роззброєння в межах перемир’я з Ізраїлем

Ідеться про ракети і далекобійні снаряди.

Угруповання ХАМАС вперше дало сигнал, що може відмовитися від частини свого озброєння в межах мирної угоди з Ізраїлем, яку посередництвом США просуває адміністрація Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Представник політичного крила угруповання заявив, що ХАМАС готовий розглянути питання здачі ракет і снарядів великої дальності.

Натомість бойовики готують альтернативну пропозицію до плану стабілізації Гази, який минулого місяця презентував Дональд Трамп. План передбачає створення міжнародної стабілізаційної місії та поступове відведення ізраїльських сил.

У ХАМАСі вважають, що безпеку в Газі можуть забезпечувати їхні підрозділи поліції та сил безпеки, які залишать при собі лише стрілецьку зброю.