ХАМАС заявив, що готовий обговорити часткове роззброєння в межах перемир’я з Ізраїлем

Угруповання ХАМАС вперше дало сигнал, що може відмовитися від частини свого озброєння в межах мирної угоди з Ізраїлем, яку посередництвом США просуває адміністрація Дональда Трампа, пише Bloomberg.
Представник політичного крила угруповання заявив, що ХАМАС готовий розглянути питання здачі ракет і снарядів великої дальності.
Натомість бойовики готують альтернативну пропозицію до плану стабілізації Гази, який минулого місяця презентував Дональд Трамп. План передбачає створення міжнародної стабілізаційної місії та поступове відведення ізраїльських сил.
У ХАМАСі вважають, що безпеку в Газі можуть забезпечувати їхні підрозділи поліції та сил безпеки, які залишать при собі лише стрілецьку зброю.
- Минулого місяця віцепрезидент США Джей Ді Венс разом із дружиною Ушею Венс вирушив до Ізраїлю на тлі взаємних звинувачень з боку Ізраїлю та ХАМАСу щодо порушення мирної угоди, досягнутої з ініціативи Білого дому.