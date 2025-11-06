Шмигаль у Швеції обговорив постачання в Україну бойових літаків Gripen

Міністр оборони Денис Шмигаль під час візиту у Швецію відвідав офіс компанії Saab, що виробляють літаки Gripen, і обговорив з керівництвом концерну можливі напрями технічного співробітництва та постачання літаків в Україну.

Про це він повідомив у Telegram.

Шмигаль нагадав, що в жовтні президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали домовленості, які відкривають шлях до передачі літаків Україні.

"Сьогодні ж під час візиту у Швецію відвідали офіс компанії Saab, що виробляють Gripen. Обговорили з керівництвом концерну можливі напрями технічного співробітництва та подальші кроки постачання літаків в Україну", - зазначив міністр оборони.

Він додав, що сучасні літаки Gripen суттєво посилять бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ та сприятимуть реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО.

"Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в ПС ЗС України, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба", - сказав Шмигаль.