Reuters: попри санкції США Японія не планує відмовлятися від проєкту "Сахалін-1"

Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії, реагуючи на санкції США проти "Роснефти", заявило, що іноземні енергетичні проєкти, зокрема російський "Сахалін-1", залишаються ключовими для енергетичної безпеки країни, пише Reuters.

Минулого місяця Вашингтон ввів обмеження проти "Роснефти" та "Лукойлу" у межах посилення тиску на Кремль, щоб змусити його припинити війну в Україні. США дозволять продовжувати операції з цими двома компаніями до 21 листопада.

До того, як Японія припинила імпорт російської нафти в лютому 2023 року, постачання з РФ частково компенсували залежність країни від нафти з Близького Сходу, яка перевищує 90%.

"Міністерство економіки, торгівлі та промисловості продовжить визнавати важливість проєкту "Сахалін-1" і вживатиме всіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що енергетична безпека Японії не буде порушена", — йдеться у заяві мінекономіки Японії.

Американська компанія ExxonMobil, яка володіла 30% акцій "Сахаліну-1", залишила Росію у 2022 році. До її виходу "Роснефть" та індійська ONGC Videsh мали по 20% акцій, а решта 30% належала консорціуму SODECO, до якого входять METI, Marubeni, Itochu, Japan Petroleum Exploration та Inpex.

Японія — другий у світі імпортер скрапленого природного газу — планує з січня 2025 року щомісяця закуповувати СПГ для аварійних резервів. Це рішення покликане зменшити ризики перебоїв у постачанні, зокрема у випадку зупинки проєкту "Сахалін-2".