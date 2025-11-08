Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

Навроцький і Туск посперечалися через присвоєння офіцерських звань

Політики обмінялися звинуваченнями у соцмережі Х.

Навроцький і Туск посперечалися через присвоєння офіцерських звань
Кароль Навроцький і Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

У Польщі спалахнув конфлікт між президентом Каролем Навроцьким і прем’єром Дональдом Туском через призначення офіцерів спецслужб. 

Як пише RMF24, президент звинуватив уряд у блокуванні контактів керівників спецслужб із главою держави та ускладненні присвоєння офіцерських звань. Туск відкинув ці обвинувачення, заявивши, що президент перевищує повноваження та порушує конституційні принципи.

Прем’єр наголосив, що зустрічі президента з міністрами мають відбуватися лише в передбачених законом форматах, як-от Рада національної безпеки. Він також звинуватив Навроцького у блокуванні призначення 136 нових офіцерів, назвавши це елементом політичної боротьби.

Навроцький у відповідь заявив, що уряд заборонив головам спецслужб зустрічатися з ним і скасував кілька важливих зустрічей, під час яких мали обговорюватися питання безпеки. Міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк став на бік уряду, підкресливши, що президент чинить помилку, блокуючи офіцерські підвищення, і що індивідуальні зустрічі президента з керівниками служб не передбачені законом.

Він також нагадав, що попередній президент Анджей Дуда завжди дотримувався встановлених процедур. Питання офіцерських звань традиційно має урочистий характер і вирішується до державних свят, зокрема 11 листопада, тобто у День незалежності.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies