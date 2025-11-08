Навроцький і Туск посперечалися через присвоєння офіцерських звань

У Польщі спалахнув конфлікт між президентом Каролем Навроцьким і прем’єром Дональдом Туском через призначення офіцерів спецслужб.

Як пише RMF24, президент звинуватив уряд у блокуванні контактів керівників спецслужб із главою держави та ускладненні присвоєння офіцерських звань. Туск відкинув ці обвинувачення, заявивши, що президент перевищує повноваження та порушує конституційні принципи.

Прем’єр наголосив, що зустрічі президента з міністрами мають відбуватися лише в передбачених законом форматах, як-от Рада національної безпеки. Він також звинуватив Навроцького у блокуванні призначення 136 нових офіцерів, назвавши це елементом політичної боротьби.

Навроцький у відповідь заявив, що уряд заборонив головам спецслужб зустрічатися з ним і скасував кілька важливих зустрічей, під час яких мали обговорюватися питання безпеки. Міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк став на бік уряду, підкресливши, що президент чинить помилку, блокуючи офіцерські підвищення, і що індивідуальні зустрічі президента з керівниками служб не передбачені законом.

Він також нагадав, що попередній президент Анджей Дуда завжди дотримувався встановлених процедур. Питання офіцерських звань традиційно має урочистий характер і вирішується до державних свят, зокрема 11 листопада, тобто у День незалежності.