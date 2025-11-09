Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

У Швеції невідомий безпілотник облив фарбою віллу російської торговельної делегації

Слідчі поліції відкрили справу за фактами вандалізму та харасменту. 

У Швеції невідомий безпілотник облив фарбою віллу російської торговельної делегації
Фото: Facebook/Михайло Федоров

У Стокгольмі в Швеції невідомий безпілотник пролетів над віллою російської торговельної делегації та вилив на неї фарбу та невідому липку речовину. 

Про це повідомляє AP із посиланням на поліцію.

За словами речника Стокгольмської регіональної поліції Ола Остерлінга, ніхто не постраждав, евакуації не проводили. 

Інцидент стався близько 5:30 ранку у суботу, 8 листопада. Співробітники делегації помітили дрон і бачили, як він скинув контейнер із речовиною.

Слідчі взяли зразки для аналізу та відкрили справу за фактами вандалізму та харасменту. Наразі невідомо, хто стоїть за цим інцидентом.

Вілла розташована на острові Лідінге, де знаходяться іноземні посольства, їхні допоміжні офіси та резиденції.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies