У Швеції невідомий безпілотник облив фарбою віллу російської торговельної делегації

Слідчі поліції відкрили справу за фактами вандалізму та харасменту.

У Стокгольмі в Швеції невідомий безпілотник пролетів над віллою російської торговельної делегації та вилив на неї фарбу та невідому липку речовину.

Про це повідомляє AP із посиланням на поліцію.

За словами речника Стокгольмської регіональної поліції Ола Остерлінга, ніхто не постраждав, евакуації не проводили.

Інцидент стався близько 5:30 ранку у суботу, 8 листопада. Співробітники делегації помітили дрон і бачили, як він скинув контейнер із речовиною.

Слідчі взяли зразки для аналізу та відкрили справу за фактами вандалізму та харасменту. Наразі невідомо, хто стоїть за цим інцидентом.

Вілла розташована на острові Лідінге, де знаходяться іноземні посольства, їхні допоміжні офіси та резиденції.