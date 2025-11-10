Китай запустив нову візову програму для залучення науковців

Для таких віз не потрібно попередньої пропозиції роботи.

Китай запустив нову візову програму K-visa, спрямовану на залучення іноземних фахівців у сфері науки та технологій.

Як пише АР, ця ініціатива має на меті зменшити відставання від США у боротьбі за глобальні таланти й передові технології.

На відміну від інших китайських віз, K-віза не вимагає попередньої пропозиції роботи, і це робить її доступнішою для іноземців. Програма доповнює вже існуючі схеми, як-от R-віза для професіоналів, і є частиною ширшої стратегії Китаю з розвитку високих технологій – штучного інтелекту, робототехніки, напівпровідників тощо.

Аналітики зазначають, що Пекін намагається скористатися жорсткішою імміграційною політикою США, щоб позиціонувати себе як країну, відкриту для талантів та інвестицій.

Попри це, в Китаї високий рівень безробіття серед молоді (приблизно 18%), тож ініціатива викликає занепокоєння, що іноземні фахівці посилять конкуренцію на ринку праці. Державні ЗМІ пишуть, що іноземні спеціалісти сприятимуть економічному зростанню та допоможуть заповнити нестачу кваліфікованих кадрів у стратегічних галузях.

Водночас експерти визнають, що Китай має суттєві недоліки у привабленні талантів: мовний бар’єр, інтернет-цензура, а також менш зрозумілі шляхи до постійного проживання порівняно зі США.

Станом на 2023 рік у Китаї проживало лише близько 711 000 іноземних працівників, тоді як США залишаються лідером у сфері досліджень і технологій, де англійська є міжнародною мовою науки.

Експерти підкреслюють, що навіть попри нові можливості, більшість кваліфікованих працівників усе ще віддають перевагу США, Великій Британії чи ЄС, оскільки Китай мусить зробити набагато більше, ніж просто спростити візові процедури, щоб стати справжнім магнітом для світових талантів.