У Хорватії викрили брехню Орбана про безальтернативність російської нафти

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович виступив із критикою угорської влади через твердження, що Будапешт нібито не може замінити російську нафту альтернативними джерелами постачання.

Як пише "Європейська правда", йдеться про Адріатичний трубопровід, який перебуває під управлінням хорватської компанії JANAF. За словами Пленковича, уряд Віктора Орбана бреше, коли переконує, що цим маршрутом не можна забезпечити країну потрібним обсягом чорного золота.

Прем'єр переконує, що JANAF має усі потрібні потужності для того, щоб доправити нафту на заводи для переробки в Угорщині. Окрім того, Пленкович здивований, чому хибний наратив Орбана знайшов свій відгук у Вашингтоні - США дали Будапешту "відстрочку" від антиросійських санкцій.

Політик звернув увагу, що для Сербії, де нафтовий завод опинився через санкції без поставок, виняток в адміністрації Дональда Трампа чомусь не зробили. Натомість Угорщина користується перевагами "на підставі розповіді, що в неї немає моря і інших нафтопроводів".