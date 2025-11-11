До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСвіт

У Хорватії викрили брехню Орбана про безальтернативність російської нафти

Угорщина може отримувати достатньо з Адріатичного трубопроводу.

У Хорватії викрили брехню Орбана про безальтернативність російської нафти
Нафтопровід
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович виступив із критикою угорської влади через твердження, що Будапешт нібито не може замінити російську нафту альтернативними джерелами постачання.

Як пише "Європейська правда", йдеться про Адріатичний трубопровід, який перебуває під управлінням хорватської компанії JANAF. За словами Пленковича, уряд Віктора Орбана бреше, коли переконує, що цим маршрутом не можна забезпечити країну потрібним обсягом чорного золота.

Прем'єр переконує, що JANAF має усі потрібні потужності для того, щоб доправити нафту на заводи для переробки в Угорщині. Окрім того, Пленкович здивований, чому хибний наратив Орбана знайшов свій відгук у Вашингтоні - США дали Будапешту "відстрочку" від антиросійських санкцій.

Політик звернув увагу, що для Сербії, де нафтовий завод опинився через санкції без поставок, виняток в адміністрації Дональда Трампа чомусь не зробили. Натомість Угорщина користується перевагами "на підставі розповіді, що в неї немає моря і інших нафтопроводів".
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies