Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Reuters: ЄС обговорить основні способи залучення фінансової підтримки для України

Ідеться про два варіанти: репараційна позика або ринкові запозичення.

Reuters: ЄС обговорить основні способи залучення фінансової підтримки для України
Фото: З відкритих джерел

Європейський Союз у четвер, 13 листопада, розгляне два основні механізми залучення коштів для фінансування потреб України у 2026–2027 роках, пише Reuters з посиланням на високопоставленого європейського чиновника.

Міністри фінансів країн ЄС зберуться в Брюсселі, щоб обговорити варіанти, підготовлені Єврокомісією. Лідери держав-членів ще 23 жовтня зобов’язалися забезпечити необхідну підтримку Україні та доручили розробити фінансові рішення для цього.

За словами посадовця, наразі розглядаються два реалістичні варіанти, як надати Києву приблизно 130–140 млрд євро.

Перший варіант — використання заморожених російських активів, як пропонує Єврокомісія. 

Більшість із них перебувають на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear. З моменту початку повномасштабного вторгнення РФ майже всі цінні папери досягли строку погашення та перетворилися на готівкові кошти.

Цей механізм передбачає, що ЄС замінить російські гроші на рахунках Euroclear безкупонними облігаціями класу AAA, випущеними Єврокомісією. Отримані кошти передадуть Україні, а погашення відбудеться лише у разі надходження репарацій від Росії. Таким чином, фактично йдеться про грантову допомогу, а сам механізм отримав назву "репараційна позика".

Другий варіант — запозичення коштів урядами країн ЄС на фінансових ринках, однак він потребує виплати відсотків і може бути дорожчим для бюджету Євросоюзу.

Відповідно до поточної концепції, єдиним фінансовим внеском держав-членів у межах "репараційної позики" буде надання гарантій для позик Єврокомісії, спрямованих до Euroclear.
