Сирія приєдналася до глобальної коаліції для боротьби з “Ісламською державою”

Ця заява пролунала після зустрічі американського лідера Дональда Трампа з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в Білому домі.

Сирія приєдналася до глобальної коаліції для боротьби з “Ісламською державою”
Ахмед аль-Шараа
Фото: EPA/UPG

Сирія приєднається до міжнародної коаліції для боротьби з угрупованням “Ісламська держава”, що свідчить про зміну зовнішньої політики США на Близькому Сході.

Про це повідомляє BBC з посиланням на високопосадовця адміністрації президента США Дональда Трампа.

Ця заява пролунала після зустрічі президента Дональда Трампа з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа у Білому домі – першого такого візиту сирійського лідера в історії країни.

В інтерв'ю на Fox News аль-Шараа заявив, що візит є частиною “нової ери”, в якій країна співпрацюватиме зі США.Трамп висловив свою підтримку аль-Шараа, якого раніше уряд США визначав як терориста.

Сирія тепер стане 90-ю країною, яка приєднається до глобальної коаліції, метою якої є ліквідація решти елементів “Ісламської держави” та припинення потоку іноземних бойовиків на Близький Схід.

  • Раніше стало відомо, що сирійські спецслужби запобігли двом спробам бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ) здійснити замах на президента країни Ахмеда аш-Шараа. 
