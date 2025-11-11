Трамп знизить митні тарифи для Індії на тлі зменшення закупівлі російської нафти

Президент США Дональд Трамп під час приведення до присяги нового посла Сполучених Штатів в Індії пообіцяв зменшити для азійської держави ставки митних тарифів.
Як пише Укрінформ, республіканець вчергове заявив, що уряд Нарендри Моді нібито фактично припинив імпортувати російську нафту. У відповідь на зниження поставок вуглеводнів з країни-агресора Білий дім готовий переглянути тарифи для Делі.
Проте конкретних термінів для зменшення мит Трамп не озвучив, обмежившись абстрактною реплікою, що це станеться "в певний момент".
- Індія отримала від Вашингтона "штрафні" 25% тарифу через те, що зловживала закупівлею російської нафти і цим спонсорувала військові дії Кремля.