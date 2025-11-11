Трамп знизить митні тарифи для Індії на тлі зменшення закупівлі російської нафти

Але чіткого терміну для цього кроку немає.

Президент США Дональд Трамп під час приведення до присяги нового посла Сполучених Штатів в Індії пообіцяв зменшити для азійської держави ставки митних тарифів.

Як пише Укрінформ, республіканець вчергове заявив, що уряд Нарендри Моді нібито фактично припинив імпортувати російську нафту. У відповідь на зниження поставок вуглеводнів з країни-агресора Білий дім готовий переглянути тарифи для Делі.

Проте конкретних термінів для зменшення мит Трамп не озвучив, обмежившись абстрактною реплікою, що це станеться "в певний момент".