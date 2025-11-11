Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головна

Трамп знизить митні тарифи для Індії на тлі зменшення закупівлі російської нафти

Але чіткого терміну для цього кроку немає.

Трамп знизить митні тарифи для Індії на тлі зменшення закупівлі російської нафти
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час приведення до присяги нового посла Сполучених Штатів в Індії пообіцяв зменшити для азійської держави ставки митних тарифів.

Як пише Укрінформ, республіканець вчергове заявив, що уряд Нарендри Моді нібито фактично припинив імпортувати російську нафту. У відповідь на зниження поставок вуглеводнів з країни-агресора Білий дім готовий переглянути тарифи для Делі.

Проте конкретних термінів для зменшення мит Трамп не озвучив, обмежившись абстрактною реплікою, що це станеться "в певний момент".
