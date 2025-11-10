США тимчасово помʼякшують санкції проти Сирії

Санкції США проти Сирії тимчасово помʼякшують.

Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Зокрема, США на 180 днів призупинили санкції проти Сирії, запроваджені відповідно до "закону Цезаря" 2019 року.

Втім, це не стосується операцій, повʼязаних із РФ та Іраном, а також представників режиму Башара Асада, включно з ним самим.

"Скасування санкцій США сприятиме зусиллям Сирії з відновлення економіки, забезпечення процвітання всіх її громадян, включно з етнічними та релігійними меншинами, а також боротьбі з тероризмом", – запевнили в OFAC.