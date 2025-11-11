Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Умєров прибув до Стамбула, щоб розблокувати обмін полоненими з РФ

Секретар РНБО цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів.

Умєров прибув до Стамбула, щоб розблокувати обмін полоненими з РФ
Рустем Умєров (архівне фото)
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров прибув до Стамбула для роботи над розблокуванням процесу обмінів полоненими.

Про це він повідомив у Telegram

"Щойно прибув у Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону", - написав він. 

Умєров також зазначив, що матиме низку зустрічей у Туреччині. 

"Питання саме про це - відновити обміни", - додав він. 
