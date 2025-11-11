Умєров прибув до Стамбула, щоб розблокувати обмін полоненими з РФ

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров прибув до Стамбула для роботи над розблокуванням процесу обмінів полоненими.
Про це він повідомив у Telegram.
"Щойно прибув у Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону", - написав він.
Умєров також зазначив, що матиме низку зустрічей у Туреччині.
"Питання саме про це - відновити обміни", - додав він.
- Туреччина підтримує зв’язок як з Україною, так і з Росією. Це дозволяє їй бути посередником у переговорах щодо обміну полоненими.
- Президент Реджеп Таїп Ердоган також неодноразово пропонував Туреччину як майданчик для переговорів президентів України і РФ.