Умєров прибув до Стамбула, щоб розблокувати обмін полоненими з РФ

Секретар РНБО цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров прибув до Стамбула для роботи над розблокуванням процесу обмінів полоненими.

Про це він повідомив у Telegram.

"Щойно прибув у Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону", - написав він.

Умєров також зазначив, що матиме низку зустрічей у Туреччині.

"Питання саме про це - відновити обміни", - додав він.