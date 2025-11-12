Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Ізраїльські поселенці підпалили палестинський склад, село та поля на Західному березі

Гуманітарне управління ООН заявило, що кількість насильницьких нападів з боку поселенців у жовтні була найвища за майже 20 років.

Ізраїльські поселенці підпалили палестинський склад, село та поля на Західному березі
Фото: EPA/UPG

Десятки ізраїльських поселенців здійснили низку підпалів, націлившись на палестинський склад, бедуїнське село та сільськогосподарські угіддя на півночі окупованого Західного берега.

Про це повідомляє BBC.

Кілька палестинців отримали поранення.

Ці інциденти стали черговими у хвилі насильства з боку поселенців, яка збіглася із сезоном збору врожаю оливок – коли палестинці прямують до своїх сільськогосподарських угідь навколо міст і сіл.

Гуманітарне управління ООН заявило, що кількість насильницьких нападів з боку поселенців у жовтні була найвища за майже 20 років.

З часу окупації Західного берега та Східного Єрусалиму у 1967 році Ізраїль збудував там 160 поселень, де мешкає 700 тисяч євреїв. На цих же територіях живе майже 3,3 млн палестинців. Ці території разом із Смугою Гази палестинці вважають основою для своєї держави.

Ізраїльські поселення є незаконними згідно з міжнародним правом.

Міністр Палестинської автономії Муайяд Шаабан, голова Комісії з питань опору стіні та поселенням, заявив, що напади були частиною кампанії з нав'язування “ворожої атмосфери шляхом залякування та терору”.

Фото: EPA/UPG

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що війська вирушили на місце події, щоб розігнати сутичку і затримали кількох ізраїльських цивільних жителів. За словами військових, після цього на солдатів напали поселенці, що зібралися поблизу, пошкодивши автомобіль.

Ізраїльська поліція заявила про арешт чотирьох підозрюваних.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав останні події “шокуючими та серйозними”, поклавши відповідальність на “кількох небезпечних осіб”.
﻿
