ЄС готує новий план імплементації торговельної угоди зі США

План зосередиться на таких сферах, як тарифи та доступ до ринку, стандарти, цифрова торгівля, технічні бар'єри та співпраця у сфері сталі та алюмінію.

Європейський Союз має намір запропонувати США план, який передбачає реалізацію наступного етапу торговельної угоди, укладеної двома сторонами цього літа.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Керівник ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович має зустрітися зі своїми американськими колегами пізніше у листопаді.Цей крок є відповіддю на пропозиції, які Вашингтон надіслав Брюсселю раніше цього року, вимагаючи юридично обов'язкового плану перегляду правил ЄС, які шкодять американському бізнесу.

Угода, укладена між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом у серпні, встановила 15% тариф на більшість товарів ЄС, що ввозяться до США, але також включала зобов'язання продовжувати переговори щодо експорту сталі та нетарифних перешкод у торгівлі.

Ліміт у 15% також застосовується до автомобілів, і ЄС прагне гарантувати, щоб він теж поширювався на інші галузі промисловості, на які США у майбутньому можуть накласти секторальні мита. Згідно з угодою, на невелику кількість товарів ЄС передбачені нижчі ставки, тоді як євроблок представив законодавчі пропозиції про скасування тарифів на промислові товари США та деякі несуттєві для Євросоюзу американські сільськогосподарські товари.

Так званий план дій з впровадження, який ще не був представлений США, зосередиться на п'яти сферах. Ці сфери включають тарифи та доступ до ринку, де ЄС прагне знизити ставки для кількох додаткових товарів, зокрема вино та міцні напої.

План також спрямований на початок перемовин про стандарти, цифрову торгівлю та технічні бар'єри. Буде йти мова й про співпрацю у сфері сталі та алюмінію, де ЄС прагне разом зі США протидіяти глобальному надлишку потужностей.