У BBC вибачилися перед Трампом за змонтоване відео, але відмовилися платити компенсацію

Компанія BBC вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за епізод, у якому фрагменти його промови 6 січня 2021 року були змонтовані таким чином, що створили хибне враження про прямий заклик до насильства. Водночас корпорація відмовилася задовольнити вимоги Трампа щодо компенсації.
Про це йдеться на сайті ВВС.
У розділі "Виправлення та уточнення" BBC повідомила, що програма Panorama була переглянута після критики способу, у який було змонтовано промову Трампа.
"Ми визнаємо, що наше редагування ненавмисно створило враження, що ми показуємо один безперервний уривок промови, а не фрагменти з різних її частин, і що це могло дати хибне враження про прямий заклик президента Трампа до насильства", – йдеться у заяві.
Представник BBC зазначив, що юристи компанії надіслали відповідь юридичній команді Трампа на лист, отриманий у неділю.
"Голова BBC Самір Шах окремо надіслав особистого листа до Білого дому, де пояснив президенту Трампу, що він та корпорація вибачаються за монтаж промови президента від 6 січня 2021 року, що була використана у програмі", – зазначено у повідомленні.
Також додали, що хоча BBC "щиро шкодує про спосіб", у який було змонтовано відео, там не погоджуються, що існують підстави для позову про наклеп. Компанія заявила, що монтаж міг "помилково створити враження, що президент Трамп закликав до насильницьких дій", і повідомила, що програма 2024 року більше не транслюватиметься.
Водночас адвокати Трампа погрожують подати до суду на BBC з вимогою $1 млрд компенсації, якщо корпорація не опублікує спростування, не вибачиться та не компенсує завдану, на їхню думку, шкоду.
Що відбулося
У промові 2021 року Трамп сказав: "Ми підемо до Капітолію і підтримаємо наших хоробрих сенаторів і конгресменів та конгресвумен". Більш ніж через 50 хвилин він додав: "І ми боремося. Ми боремося люто".
У програмі Panorama показали змонтований уривок: "Ми підемо до Капітолію... і я піду з вами. І ми боремося. Ми боремося люто".
У листі адвокатів Трампа до BBC вимагається "повне та справедливе спростування" документального фільму, вибачення та "належна компенсація за завдану шкоду".
Позиція BBC
У відповіді юридичній команді Трампа корпорація навела п’ять аргументів, чому вважає претензії безпідставними:
- BBC не мала прав і не транслювала епізод Panorama на каналах у США. На iPlayer він був доступний лише у Великій Британії.
- Документальний фільм не завдав шкоди Трампу, адже він невдовзі був переобраний.
- Монтаж не був спрямований на введення в оману, а лише скорочував тривалу промову; не було злого наміру.
- Кліп був лише 12-секундною частиною годинної програми, де також звучали про-трампівські голоси.
- Політичні висловлювання на тему суспільної важливості добре захищені законами США про наклеп.
Джерела у BBC вважають, що позиція корпорації сильна і юридично обґрунтована.
Нові звинувачення
У четвер BBC знову звинуватили у хибному монтажі промови Трампа від 6 січня — цього разу у програмі Newsnight 2022 року.
У ролику Трамп зображений так, ніби його фрази "ми боремося" і "якщо ви не боротиметеся, у вас не буде країни" звучали одразу після заклику йти до Капітолію, хоча насправді вони були в іншій частині промови.
Ексглава апарату Білого дому Мік Малвані в ефірі тоді зауважив, що відео "склеїло" різні частини виступу. BBC заявила, що дотримується "найвищих редакційних стандартів", і тепер цю справу переглядають.
- Генеральний директор Британської мовної корпорації Тім Дейві та голова новинного підрозділу BBC News Дебора Тернесс пішли у відставку на тлі цього скандалу.