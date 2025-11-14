У BBC вибачилися перед Трампом за змонтоване відео, але відмовилися платити компенсацію

ВBC знову звинуватили у хибному монтажі промови Трампа від 6 січня, але цього разу у програмі Newsnight 2022 року.

Компанія BBC вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за епізод, у якому фрагменти його промови 6 січня 2021 року були змонтовані таким чином, що створили хибне враження про прямий заклик до насильства. Водночас корпорація відмовилася задовольнити вимоги Трампа щодо компенсації.

Про це йдеться на сайті ВВС.

У розділі "Виправлення та уточнення" BBC повідомила, що програма Panorama була переглянута після критики способу, у який було змонтовано промову Трампа.

"Ми визнаємо, що наше редагування ненавмисно створило враження, що ми показуємо один безперервний уривок промови, а не фрагменти з різних її частин, і що це могло дати хибне враження про прямий заклик президента Трампа до насильства", – йдеться у заяві.

Представник BBC зазначив, що юристи компанії надіслали відповідь юридичній команді Трампа на лист, отриманий у неділю.

"Голова BBC Самір Шах окремо надіслав особистого листа до Білого дому, де пояснив президенту Трампу, що він та корпорація вибачаються за монтаж промови президента від 6 січня 2021 року, що була використана у програмі", – зазначено у повідомленні.

Також додали, що хоча BBC "щиро шкодує про спосіб", у який було змонтовано відео, там не погоджуються, що існують підстави для позову про наклеп. Компанія заявила, що монтаж міг "помилково створити враження, що президент Трамп закликав до насильницьких дій", і повідомила, що програма 2024 року більше не транслюватиметься.

Водночас адвокати Трампа погрожують подати до суду на BBC з вимогою $1 млрд компенсації, якщо корпорація не опублікує спростування, не вибачиться та не компенсує завдану, на їхню думку, шкоду.

Що відбулося

У промові 2021 року Трамп сказав: "Ми підемо до Капітолію і підтримаємо наших хоробрих сенаторів і конгресменів та конгресвумен". Більш ніж через 50 хвилин він додав: "І ми боремося. Ми боремося люто".

У програмі Panorama показали змонтований уривок: "Ми підемо до Капітолію... і я піду з вами. І ми боремося. Ми боремося люто".

У листі адвокатів Трампа до BBC вимагається "повне та справедливе спростування" документального фільму, вибачення та "належна компенсація за завдану шкоду".

Позиція BBC

У відповіді юридичній команді Трампа корпорація навела п’ять аргументів, чому вважає претензії безпідставними:

BBC не мала прав і не транслювала епізод Panorama на каналах у США. На iPlayer він був доступний лише у Великій Британії.

Документальний фільм не завдав шкоди Трампу, адже він невдовзі був переобраний.

Монтаж не був спрямований на введення в оману, а лише скорочував тривалу промову; не було злого наміру.

Кліп був лише 12-секундною частиною годинної програми, де також звучали про-трампівські голоси.

Політичні висловлювання на тему суспільної важливості добре захищені законами США про наклеп.

Джерела у BBC вважають, що позиція корпорації сильна і юридично обґрунтована.

Нові звинувачення

У четвер BBC знову звинуватили у хибному монтажі промови Трампа від 6 січня — цього разу у програмі Newsnight 2022 року.

У ролику Трамп зображений так, ніби його фрази "ми боремося" і "якщо ви не боротиметеся, у вас не буде країни" звучали одразу після заклику йти до Капітолію, хоча насправді вони були в іншій частині промови.

Ексглава апарату Білого дому Мік Малвані в ефірі тоді зауважив, що відео "склеїло" різні частини виступу. BBC заявила, що дотримується "найвищих редакційних стандартів", і тепер цю справу переглядають.