Швейцарія домовилася із США про зниження мит до 15%

У межах угоди швейцарські компанії зобов'язалися інвестувати в США близько 200 млрд доларів до кінця 2028 року.

Швейцарія домовилася із США про зниження мит до 15%
Фото: EPA

Швейцарія та Ліхтенштейн підписали зі Сполученими Штатами меморандум на основі якого США зменшать мита на швейцарський експорт до 15%. 

Про це повідомляє уряд Швейцарії.

"Швейцарія та США успішно знайшли рішення: американські тарифи будуть знижені до 15%. Дякуємо президенту Трампу за конструктивну взаємодію", – ідеться повідомленні уряду.

Згідно з угодою, одночасно зі зниженням тарифів США, Швейцарія знизить імпортні мита на низку американських товарів. Окрім усіх промислових товарів, риби та морепродуктів, це включає сільськогосподарську продукцію зі США. 

Щодо інших експортних інтересів США, було узгоджено рішення, яке враховує інтереси Швейцарії в сільськогосподарській політиці: згідно з угодою, Швейцарія надасть США безмитні двосторонні тарифні квоти на окремі експортні товари США: 500 тонн на яловичину, 1000 тонн на м'ясо бізона та 1500 тонн на м'ясо птиці. 

Крім того, швейцарські компанії повинні інвестувати в США 200 мільярдів доларів до кінця 2028 року, включно з фінансуванням освіти та навчання.
﻿
