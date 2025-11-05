Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Трамп зустрівся з швейцарськими бізнесменами та оголосив про додаткові торговельні переговори

Швейцарські дипломати провели перед цим перемовини з чиновниками у Вашингтоні задля зниження мита. 

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп зустрівся з представниками бізнесу Швейцарії та оголосив про додаткові торговельні переговори, повідомляє Bloomberg.

Приватний сектор Швейцарії долучився до зусиль, аби домогтися зниження американських тарифів, які зараз є найвищими серед усіх розвинених країн.

Трамп запровадив 39% тариф на швейцарські тарифи, погрожуючи збільшити витрати для виробників шоколаду, включно з Lindt, та годинників, таких як Swatch Group та Rolex SA.

Уряд поінформований про ініціативу бізнесменів. “Це приватна ініціатива швейцарських бізнес-лідерів, підготовку якої підтримав Державний секретаріат з економічних питань, але вона відбувається незалежно від участі Федеральної ради”, – повідомили у міністерстві економіки.

У міністерстві додали, що уряд вітає залучення компаній, однак офіційно веде переговори саме він.

Вчора Трамп написав у соціальних мережах, що “для нього була велика честь зустрітися з високопоставленими представниками Швейцарії. Ми обговорили багато тем, включно з, і найголовніше, торгівлею та торговельним дисбалансом”.

  • Раніше США відмовилися від планів запровадження мита на швейцарське золото після того, як цей план шокував світові ринки та загрожував порушенням постачання. Швейцарія нещодавно запропонувала перевести частину бізнесу зі швейцарських золотопереробних заводів до США в рамках спроби укласти ширшу торговельну угоду.
