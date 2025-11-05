Трамп зустрівся з швейцарськими бізнесменами та оголосив про додаткові торговельні переговори

Президент США Дональд Трамп зустрівся з представниками бізнесу Швейцарії та оголосив про додаткові торговельні переговори, повідомляє Bloomberg.
Приватний сектор Швейцарії долучився до зусиль, аби домогтися зниження американських тарифів, які зараз є найвищими серед усіх розвинених країн.
Трамп запровадив 39% тариф на швейцарські тарифи, погрожуючи збільшити витрати для виробників шоколаду, включно з Lindt, та годинників, таких як Swatch Group та Rolex SA.
Швейцарські дипломати провели перед цим перемовини з чиновниками у Вашингтоні задля зниження мита.
Уряд поінформований про ініціативу бізнесменів. “Це приватна ініціатива швейцарських бізнес-лідерів, підготовку якої підтримав Державний секретаріат з економічних питань, але вона відбувається незалежно від участі Федеральної ради”, – повідомили у міністерстві економіки.
У міністерстві додали, що уряд вітає залучення компаній, однак офіційно веде переговори саме він.
Вчора Трамп написав у соціальних мережах, що “для нього була велика честь зустрітися з високопоставленими представниками Швейцарії. Ми обговорили багато тем, включно з, і найголовніше, торгівлею та торговельним дисбалансом”.
- Раніше США відмовилися від планів запровадження мита на швейцарське золото після того, як цей план шокував світові ринки та загрожував порушенням постачання. Швейцарія нещодавно запропонувала перевести частину бізнесу зі швейцарських золотопереробних заводів до США в рамках спроби укласти ширшу торговельну угоду.