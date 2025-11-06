Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
У Польщі в листопаді почеться програма загальних оборонних навчань

У програмі можуть взяти участь усі охочі.

У Польщі в листопаді почеться програма загальних оборонних навчань
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: EPA/UPG

У Польщі 22 листопада стартує пілотна програма загальних оборонних навчань "wGotowości".

Як пише RMF24, про це оголосив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. 

У програмі можуть взяти участь усі охочі, а вже наступного року міністерство оборони планує навчити близько 400 тисяч осіб у межах різних форматів підготовки.

Пілотний етап триватиме з 22 листопада до 14 грудня 2025 року. Участь можуть брати повнолітні громадяни Польщі (до 25 тис. осіб). Програма включає кілька модулів: курс безпеки, виживання, медичний курс і курс кібергігієни.

Навчання одноденні, і проходитимуть на вихідних по всій країні.

У майбутньому участь у програмі зможуть брати діти, учні, працівники, компанії та літні люди як індивідуально, так і групами.

Програма реалізовуватиметься через 132 підрозділи, переважно сили Територіальної оборони, за участю Оперативного командування Збройних сил Польщі. За словами Косиняка-Камиша, повна готовність програми очікується на початку 2026 року.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик додав, що у 2026 році планується підготувати близько 400 тисяч осіб у межах програм "Освіта з армією", тренувань резерву та добровільної військової служби.

Міністерство оборони підкреслює, що участь у тренуваннях не є військовою службою та не передбачає складання присяги чи внесення до списків резервістів.
