Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Президент Азербайджану заявив про перехід армії на стандарти НАТО

Реформуватися будуть у співпраці з давнім партнером.

Президент Азербайджану заявив про перехід армії на стандарти НАТО
Ільхам Алієв приймає делегацію НАТО
Фото: prezident.az

Під час зустрічі із делегацією НАТО в Баку президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія країни буде модернізуватися у відповідності до стандартів Альянсу.

Як пише президентський сайт, для цього азербайджанські збройні сили тісно співпрацюватимуть зі своїм давнім союзником - Туреччиною. Двосторонні відносини між Азербайджаном та НАТО "будуть розвиватися".  

Алієв наголосив, що Азербайджан "досяг головної мети з часу здобуття незалежності - звільнив свої землі від окупації". Йдеться про перемогу країни у війні в Нагірному Карабаху та ліквідацію невизнаної республіки з подальшим підписанням між Азербайджаном та Вірменією мирної угоди у Вашингтоні.
