Президент Азербайджану заявив про перехід армії на стандарти НАТО

Реформуватися будуть у співпраці з давнім партнером.

Під час зустрічі із делегацією НАТО в Баку президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія країни буде модернізуватися у відповідності до стандартів Альянсу.

Як пише президентський сайт, для цього азербайджанські збройні сили тісно співпрацюватимуть зі своїм давнім союзником - Туреччиною. Двосторонні відносини між Азербайджаном та НАТО "будуть розвиватися".

Алієв наголосив, що Азербайджан "досяг головної мети з часу здобуття незалежності - звільнив свої землі від окупації". Йдеться про перемогу країни у війні в Нагірному Карабаху та ліквідацію невизнаної республіки з подальшим підписанням між Азербайджаном та Вірменією мирної угоди у Вашингтоні.