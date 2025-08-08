Трамп: Вірменія та Азербайджан зобов’язуються назавжди припинити всі бойові дії

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вірменія та Азербайджан підписали спільну декларацію про домовленість про припинення бойових дій.
Про це повідомляє Reuters.
“Нам нарешті вдалося досягти миру”, – сказав Трамп.
Він додав, що Вірменія та Азербайджан зобов’язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю, подорожі та дипломатичні відносини, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність один одного.
Також США підписують двосторонню угоду з обома країнами про розширення співпраці та енергетичної, торговельної та технологічної галузей, включаючи штучний інтелект.
“Ми також знімаємо обмеження на оборонну співпрацю між Азербайджаном та Сполученими Штатами. Це важлива справа”, – сказав Трамп.