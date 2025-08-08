Порошенко після засідання суду: “Вугільна справа” не просто розвалюється на очах, її просто не існує

Сьогодні, 8 серпня, експрезидент Петро Порошенко після засідання суду заявив, що «вугільна справа» не просто розвалюється на очах, її просто не існує.
“Сьогодні в залі суду не було про що говорити, тому засідання тривало лише п'ять хвилин. Прокурори ховали очі — не тому, що в них прокинулася совість, а від страху. Вони бояться того, що накоїли. Скоро відчуття страху охопить і слідчих, і ДБР. На них чекатиме доля, на яку вони заслужили, коли кидали за ґрати генералів, офіцерів, командирів бригад та батальйонів”, – сказав Порошенко.
Він зазначив, що сьомий рік влада намагається його судити, влаштовуючи у залі засідань справжній сюр.
“Хоча більшість досвідчених юристів на самому початку попереджали, що справа в суді повністю розвалиться. Вони були трохи неточними. “Вугільна справа” не просто розвалюється на очах, її просто не існує”, – сказав Порошенко.
Він зазначив, що замість цього влада мала б зараз займатися критичними для країни речами — допомогою фронту та Збройним Силам, виробляти зброю та розвивати оборонну промисловість. Зміцнювати парламентську дипломатію, а не завдавати шкоди країні, атакуючи детективів НАБУ, громадських активістів, опозиційних політиків, журналістів. Цим вони роблять все для того, щоб перетворити нашу країну на путінську росію.
Порошенко зазначив, що неприпустимо судити офіцерів і генералів, які рятували країну під час повномасштабного вторгнення. Коли перед країною постала загроза, ці самі прокурори та слідчі спалили документи, зокрема ті, які стосуються “вугільної справи”, і “здриснули з Києва”. З усім своїм озброєнням, технікою, бронежилетами, автоматами.
“А ми залишилися. Залишилися генерали Павловський та Марченко, яких вони на пів року кинули за ґрати, а я викупив їх через заставу. Поруч зі мною пліч-о-пліч був і полковник Червінський, якого вони також кинули за ґрати. Залишилися лідери оборонної промисловості, зокрема пан Шандра. Наша команда продовжить боротися за Україну і нашу перемогу над ворогом!” – наголосив Порошенко.
- У грудні 2021 року Порошенку повідомили про підозру за звинуваченнями в купівлі вугілля з територій, контрольованих так званими "ЛНР" та "ДНР", під час його президентства, спільно з Віктором Медведчуком.
- У січні 2022 року суд призначив Порошенку особисте зобов'язання: він мусив здати закордонні паспорти, не виїжджати з Києва та області й повідомляти про зміну місця роботи або проживання. Арешт із заставою не обрали.
- У травні 2025 року Державне бюро розслідувань офіційно завершило розслідування, а Порошенко отримав матеріали для ознайомлення. Статус – офіційно обвинувачений, справа направлена на розгляд по суті.
- Захист Порошенка оскаржує справу як політично мотивовану. Вказує на затягування ознайомлення з матеріалами — майже три роки.