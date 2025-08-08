Порошенко після засідання суду: “Вугільна справа” не просто розвалюється на очах, її просто не існує

Він зазначив, що сьомий рік влада намагається його судити, влаштовуючи у залі засідань справжній сюр.

Сьогодні, 8 серпня, експрезидент Петро Порошенко після засідання суду заявив, що «вугільна справа» не просто розвалюється на очах, її просто не існує.

“Сьогодні в залі суду не було про що говорити, тому засідання тривало лише п'ять хвилин. Прокурори ховали очі — не тому, що в них прокинулася совість, а від страху. Вони бояться того, що накоїли. Скоро відчуття страху охопить і слідчих, і ДБР. На них чекатиме доля, на яку вони заслужили, коли кидали за ґрати генералів, офіцерів, командирів бригад та батальйонів”, – сказав Порошенко.

“Хоча більшість досвідчених юристів на самому початку попереджали, що справа в суді повністю розвалиться. Вони були трохи неточними. “Вугільна справа” не просто розвалюється на очах, її просто не існує”, – сказав Порошенко.

Він зазначив, що замість цього влада мала б зараз займатися критичними для країни речами — допомогою фронту та Збройним Силам, виробляти зброю та розвивати оборонну промисловість. Зміцнювати парламентську дипломатію, а не завдавати шкоди країні, атакуючи детективів НАБУ, громадських активістів, опозиційних політиків, журналістів. Цим вони роблять все для того, щоб перетворити нашу країну на путінську росію.

Порошенко зазначив, що неприпустимо судити офіцерів і генералів, які рятували країну під час повномасштабного вторгнення. Коли перед країною постала загроза, ці самі прокурори та слідчі спалили документи, зокрема ті, які стосуються “вугільної справи”, і “здриснули з Києва”. З усім своїм озброєнням, технікою, бронежилетами, автоматами.

“А ми залишилися. Залишилися генерали Павловський та Марченко, яких вони на пів року кинули за ґрати, а я викупив їх через заставу. Поруч зі мною пліч-о-пліч був і полковник Червінський, якого вони також кинули за ґрати. Залишилися лідери оборонної промисловості, зокрема пан Шандра. Наша команда продовжить боротися за Україну і нашу перемогу над ворогом!” – наголосив Порошенко.