Зеленський та Мерц обговорили шляхи завершення війни між РФ та Україною достойним миром

Президент Володимир Зеленсьский повідомив, що провів розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави зазначив, що Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи, країна вже у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів.

Україна скоординувала позиції з Німеччиною. Домовилися про ще одну розмову. Крім того, безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження спільних поглядів – Україна та вся Європа, Сполучені Штати.

“Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!” – повідомив Зеленський.

Зазначимо, що напередодні президент США Дональд Трамп на брифінгу у Білому домі підтвердив інформацію, поширену раніше у ЗМІ, щодо можливості зустрічі з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.