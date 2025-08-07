Зеленський анонсував на сьогодні дзвінки світовим лідерам – говоритимуть про “реальне просування до миру”

Глава держави зазначив, що один із пріоритетів переговорів – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню.

Вранці 7 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин.

Заплановані кілька розмов, уже в графіку – розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Також будуть розмови з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки – президент доручив провести сьогодні цей спеціальний формат.

Зеленський повідомив, що вчора після спільної розмови з президентом Трампом та європейськими лідерами говорив окремо ще з генсеком НАТО Рютте та президентом Фінляндії Стуббом: “Працюємо разом”.

Глава держави зазначив, що важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі. Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань.

Третє – довготривалість безпеки. Це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою.

“Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни”, – написав Зеленський.