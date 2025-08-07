​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаПолітика

Сибіга: у Чернівцях зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника, Румунії і Молдови

Зустріч запланована на 8 серпня.

Сибіга: у Чернівцях зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника, Румунії і Молдови
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про заплановану зустріч глав МЗС Люблінського трикутника, Румунії і Молдови, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні ми разом виїжджаємо до Чернівців. Там ми з нашим молдовським колегою проведемо черговий раунд політичних консультацій у форматі Україна-Румунія-Молдова. До нас долучаться також наші колеги з Польщі та Литви. І це сигнал того, що безпека у Балтійському та Чорному морі є неподільною”, - повідомив глава МЗС України.

Раніше Сибіга розповідав, що основними темами зустрічі міністрів закордонних справ Люблінського трикутника, Молдови та Румунії стануть посилення енергетичної безпеки регіону напередодні зими та координація дій у протидії дезінформації РФ.
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies