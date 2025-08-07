Сибіга: у Чернівцях зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника, Румунії і Молдови

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про заплановану зустріч глав МЗС Люблінського трикутника, Румунії і Молдови, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні ми разом виїжджаємо до Чернівців. Там ми з нашим молдовським колегою проведемо черговий раунд політичних консультацій у форматі Україна-Румунія-Молдова. До нас долучаться також наші колеги з Польщі та Литви. І це сигнал того, що безпека у Балтійському та Чорному морі є неподільною”, - повідомив глава МЗС України.

Раніше Сибіга розповідав, що основними темами зустрічі міністрів закордонних справ Люблінського трикутника, Молдови та Румунії стануть посилення енергетичної безпеки регіону напередодні зими та координація дій у протидії дезінформації РФ.