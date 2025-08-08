Fox News: зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже на початку наступного тижня. Ймовірно, у Римі

Місце та дата зустрічі остаточно ще не погоджені.

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі , 30 липня 2025 року.

Зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна може відбутися вже наступного тижня, повідомляє Fox News із посиланням на два джерела, знайомі з переговорами.

Рим є одним із обговорюваних місць. Ймовірно, зустріч пройде на початку наступного тижня – у понеділок.

Також розглядаються й інші країни в Європі та решті світу.

Видання зазначає, що ця зустріч все ще може зрештою зірватися, оскільки президент України Володимир Зеленський заявив США, що він не поступиться жодною територією в мирній угоді з Росією, і що тільки український парламент може це зробити.

Зазначимо, що напередодні у Білому домі заперечили заяву Кремля про те, що місце та дата зустрічі президента США Дональда Трампа і Путіна вже погоджені.