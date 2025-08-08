Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
ГоловнаПолітика

Fox News: зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже на початку наступного тижня. Ймовірно, у Римі

Місце та дата зустрічі остаточно ще не погоджені.

Fox News: зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже на початку наступного тижня. Ймовірно, у Римі
Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі , 30 липня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна може відбутися вже наступного тижня, повідомляє Fox News із посиланням на два джерела, знайомі з переговорами.

Рим є одним із обговорюваних місць. Ймовірно, зустріч пройде на початку наступного тижня – у понеділок.

Також розглядаються й інші країни в Європі та решті світу. 

Видання зазначає, що ця зустріч все ще може зрештою зірватися, оскільки президент України Володимир Зеленський заявив США, що він не поступиться жодною територією в мирній угоді з Росією, і що тільки український парламент може це зробити.

Зазначимо, що напередодні у Білому домі заперечили заяву Кремля про те, що місце та дата зустрічі президента США Дональда Трампа і Путіна вже погоджені.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies