Окупанти атакували безпілотником Суми, є пошкодження

Росіяни атакували місто Суми безпілотником, унаслідок удару пошкоджено нежитлове приміщення, пожежа виникла на покрівлі даху.

Про це повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Ворог завдав удару БпЛА по Сумах, внаслідок чого сумчани могли бачити задимлення в місті. В результаті атаки пошкоджено нежитлове приміщення, відбулося загоряння покрівлі даху", — ідеться у повідомленні.

Постраждалих немає. Наслідки атаки уточнюються.