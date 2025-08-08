Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Окупанти атакували безпілотником Суми, є пошкодження

Пошкоджено нежитлове приміщення. Виникли пожежі.

Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

Росіяни атакували місто Суми безпілотником, унаслідок удару пошкоджено нежитлове приміщення, пожежа виникла на покрівлі даху.

Про це повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Ворог завдав удару БпЛА по Сумах, внаслідок чого сумчани могли бачити задимлення в місті. В результаті атаки пошкоджено нежитлове приміщення, відбулося загоряння покрівлі даху", — ідеться у повідомленні.

Постраждалих немає. Наслідки атаки уточнюються.
