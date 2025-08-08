​Жителі Миколаївщини задекларували 269 одиниць зброї та більше 23 тисяч набоїв

Для декларування громадянам необхідно звернутися найближчого відділення поліції, поліцейського офіцера громади, або за телефоном спецлінії 102.

На Миколаївщині триває декларування знайденої та отриманої зброї. Наразі до поліції звернулись 246 громадян, які задекларували 269 одиниць зброї та понад 23 тисяч набоїв до неї, з них: 165 автоматів, 19 гвинтівок, 19 пістолетів та 66 одиниць гладкоствольної зброї.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Діючим законодавством, за незаконне придбання, зберігання зброї та боєприпасів, передбачена кримінальна відповідальність. Однак, її добровільне декларування звільняє від відповідальності та надає право законно залишити зброю в себе", - наголосили правоохоронці.

Нацпол нагадує, що для декларування громадянам необхідно звернутися найближчого відділення поліції, поліцейського офіцера громади, або за телефоном спецлінії 102. Поліцейські роз’яснять як відбувається обліковування зброї, та які документи необхідно надати.

Під час декларування поліцейські оглядають зброю, обліковують її та видають громадянину повідомлення про декларування. Після цього декларант може зберігати зброю упродовж дії воєнного стану.

Як повідомлялося, кияни задекларували більше 1000 одиниць вогнепальної зброї та понад 255 тисяч боєприпасів.

Легалізація зброї в Україні