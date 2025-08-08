​Жителі Миколаївщини задекларували 269 одиниць зброї та більше 23 тисяч набоїв

На Миколаївщині триває декларування знайденої та отриманої зброї. Наразі до поліції звернулись 246 громадян, які задекларували 269 одиниць зброї та понад 23 тисяч набоїв до неї, з них: 165 автоматів, 19 гвинтівок, 19 пістолетів та 66 одиниць гладкоствольної зброї.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"Діючим законодавством, за незаконне придбання, зберігання зброї та боєприпасів, передбачена кримінальна відповідальність. Однак, її добровільне декларування звільняє від відповідальності та надає право законно залишити зброю в себе", - наголосили правоохоронці.
Нацпол нагадує, що для декларування громадянам необхідно звернутися найближчого відділення поліції, поліцейського офіцера громади, або за телефоном спецлінії 102. Поліцейські роз’яснять як відбувається обліковування зброї, та які документи необхідно надати.
Під час декларування поліцейські оглядають зброю, обліковують її та видають громадянину повідомлення про декларування. Після цього декларант може зберігати зброю упродовж дії воєнного стану.
Як повідомлялося, кияни задекларували більше 1000 одиниць вогнепальної зброї та понад 255 тисяч боєприпасів.
Легалізація зброї в Україні
- У 2019 році, електронна петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою законодавчо затвердити право громадян України на самозахист зі зброєю зібрала 25 тисяч підписів. Однак, він її відхилив.
- У 2015 році таку петицію за легалізацію зброї скерували президенту Петрові Порошенку, але це теж не дало результату. Порошенко поясняв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації. Пізніше Зеленський також заявив, що він проти легалізації зброї у країні, що перебуває у стані війни.
- У березні 2021 року Рада відмовилася ухвалювати законопроєкти про легалізацію зброї. Депутати також не підтримали рішення відправити документи на доопрацювання. Того ж року Нацполіція розформувала службу, яка видавала дозволи на зброю. Рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, анулюють, а зброю вилучать.
- У травні 2022 року в "Дії" запустили опитування щодо вільного володіння зброєю, аби продовжити роботу над законопроєктом. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Україні потрібна "не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї". Так він відреагував на опитування.
- За день до повномасштабного вторгнення Росії, 23 лютого 2022 року, Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про право на володіння цивільною зброєю. Він визначає питання субʼєктів, типів зброї, боєприпасів, варіантів релоаду зброї, питання Єдиного реєстру зброї і його ведення органами МВС. Повідомлялося, що документ буде доопрацьовано до другого читання.
- 23 червня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї.