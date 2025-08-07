Українські та молдовські поліцейські викрили і припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої пропонували послуги пригону авто з США. Лідера угруповання затримали у Молдові.

Про це повідомили у Нацполіції.

Організував схему 36-річний українець, який вже кілька років проживав у Молдові. До схеми він залучив дружину та знайомих.Кіберполіцейські встановили низку сторінок у соціальних мережах, з яких шахраї пропонували послуги доставки автомобілів з США. Зловмисники переконували співрозмовників вносити передплату. Гроші перераховували на рахунки членів угруповання або передавалися в руки.

Фото: Нацполіція Шахрайська сторінка у соцмережі

Надалі учасники схеми виманювали у замовників гроші нібито на непередбачувані витрати, пов’язані зі змінами в митному оформленні. Коли люди переставали надсилати гроші, аферисти переривали спілкування, не виконавши своїх зобов’язань.

Поліцейські провели 14 обшуків на території України та Молдови за адресами проживання та в авто шахраїв. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку і авто преміумкласу.

Наразі встановлено п'ять епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 2 млн грн.Правоохоронці затримали лідера злочинної групи на території Молдови. Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Наразі поліцейські аналізують інформацію, отриману під час обшуків та формують доказову базу стосовно протиправної діяльності спільників затриманого.