За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави, - ВАКС

Троє фігурантів справи про присвоєння коштів на закупівлі БПЛА та засобів РЕБ були звільнені з-під варти під заставу.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Вищий антикорупційний суд.
Зазначається, що на рахунок ВАКС надійшли 10 млн грн застави за колишнього голову Луганської обладміністрації, ексначальника Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая, і по 2 млн грн за директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та командира однієї з військових частин Нацгвардії Василя Мишанського.
Окрім застави, на підозрюваних покладені зобов'язання прибувати за кожними викликом та вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не відлучатися за межі визначених населених пунктів без дозволу, утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з низкою осіб, не відвідувати деякі приміщення, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
- НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 роках спрямовували на потреби Сил оборони.
- 4 серпня ВАКС взяв під варту власника підприємства з виробництва дронів "Акоптерс" Владислава Марченка із заставою у 15 млн грн, нардепа (фракція "Слуга народу") Олексія Кузнєцова із заставою у 15 млн грн, а також ексочільника Луганської ОВА Сергія Гайдая із заставою у 10 млн грн.
- 5 серпня ВАКС також відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА – директорку "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та командира військової частини Національної гвардії України Василя Мишанського з можливістю застави 2 млн грн.