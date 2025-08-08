Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави, - ВАКС

10 млн грн застави за колишнього голову Луганської обладміністрації Гайдая і по 2 млн грн за директорку фірми "Акоптерс" Сидельникову та командира частини Нацгвардії Мишанського.

Фото: Макс Требухов

Троє фігурантів справи про присвоєння коштів на закупівлі БПЛА та засобів РЕБ були звільнені з-під варти під заставу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Зазначається, що на рахунок ВАКС надійшли 10 млн грн застави за колишнього голову Луганської обладміністрації, ексначальника Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая, і по 2 млн грн за директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та командира однієї з військових частин Нацгвардії Василя Мишанського.

Окрім застави, на підозрюваних покладені зобов'язання прибувати за кожними викликом та вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не відлучатися за межі визначених населених пунктів без дозволу, утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з низкою осіб, не відвідувати деякі приміщення, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

  • НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 роках спрямовували на потреби Сил оборони.
  • 4 серпня ВАКС взяв під варту власника підприємства з виробництва дронів "Акоптерс" Владислава Марченка із заставою у 15 млн грн, нардепа (фракція "Слуга народу") Олексія Кузнєцова із заставою у 15 млн грн, а також ексочільника Луганської ОВА Сергія Гайдая із заставою у 10 млн грн.
  • 5 серпня ВАКС також відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА – директорку "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та командира військової частини Національної гвардії України Василя Мишанського з можливістю застави 2 млн грн.
