За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави, - ВАКС

10 млн грн застави за колишнього голову Луганської обладміністрації Гайдая і по 2 млн грн за директорку фірми "Акоптерс" Сидельникову та командира частини Нацгвардії Мишанського.

Троє фігурантів справи про присвоєння коштів на закупівлі БПЛА та засобів РЕБ були звільнені з-під варти під заставу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Зазначається, що на рахунок ВАКС надійшли 10 млн грн застави за колишнього голову Луганської обладміністрації, ексначальника Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая, і по 2 млн грн за директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та командира однієї з військових частин Нацгвардії Василя Мишанського.

Окрім застави, на підозрюваних покладені зобов'язання прибувати за кожними викликом та вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не відлучатися за межі визначених населених пунктів без дозволу, утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з низкою осіб, не відвідувати деякі приміщення, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.