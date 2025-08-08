На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула людина, ще одну поранено

Російські військові били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах.

За минулу добу внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула людина, ще одна дістала поранень.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Кізомис, Софіївка, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Берегове, Дніпровське, Придніпровське, Янтарне, Микільське, Ромашкове, Новотягинка, Берислав, Новоберислав, Монастирське, Нововоронцовка, Новокаїри, Шляхове, Українка, Качкарівка, Вірівка, Гаврилівка, Крупиця, Львове, Миколаївка, Милове, Одрадокам'янка, Республіканець, Токарівка, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі.