Сили оборони ліквідували ще 1040 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1040 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1061350 військових.

