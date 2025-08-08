Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Війна

Сили оборони ліквідували ще 1040 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1061350 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1040 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1040 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1061350 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1061350 (+1040) 
  • танків – 11083 (+7) 
  • бойових броньованих машин – 23102 (+7) 
  • артилерійських систем – 31232 (+52)
  • РСЗВ – 1456 (+0)
  • засоби ППО – 1203 (+0) 
  • літаків – 421 (+0)
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238)
  • крилаті ракети – 3555 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57731 (+126)
  • спеціальна техніка – 3936 (+0)

Дані уточнюються. 

