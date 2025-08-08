Сили оборони ліквідували ще 1040 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1040 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1061350 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1061350 (+1040)
- танків – 11083 (+7)
- бойових броньованих машин – 23102 (+7)
- артилерійських систем – 31232 (+52)
- РСЗВ – 1456 (+0)
- засоби ППО – 1203 (+0)
- літаків – 421 (+0)
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238)
- крилаті ракети – 3555 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57731 (+126)
- спеціальна техніка – 3936 (+0)
Дані уточнюються.