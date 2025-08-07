​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 769 цілей росіян

Зокрема, було уражено 24 артилерійські системи, 2 танки та 2 одиниці бронетехніки.

Впродовж доби 5-6 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 786 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

182 одиниці особового складу, з яких 108 – ліквідовано;

56 одиниць автомобільної техніки та 29 мотоциклів;

24 артилерійські системи, 2 танки та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, було знищено 29 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 22 точки вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 4 927 цілей, з яких 1 178 – особовий склад противника.