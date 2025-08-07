Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоВійна

​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 769 цілей росіян

Зокрема, було уражено 24 артилерійські системи, 2 танки та 2 одиниці бронетехніки.

​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 769 цілей росіян
Ілюстративне фото
Фото: Командування Сил безпілотних систем ЗС України

Впродовж доби 5-6 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 786 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 182 одиниці особового складу, з яких 108 – ліквідовано;
  • 56 одиниць автомобільної техніки та 29 мотоциклів;
  • 24 артилерійські системи, 2 танки та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, було знищено 29 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 22 точки вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 4 927 цілей, з яких 1 178 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 6-7 серпня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 6-7 серпня
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies